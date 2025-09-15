Cina, produzione industriale ai minimi da un anno

(Teleborsa) - Vendite dettaglio e produzione industriale in calo, evidenziano l'accentuarsi del rallentamento economico in Cina nel mese di agosto. Secondo quanto rilevato dall'ufficio di statistica, le vendite al dettaglio
sono aumentate del 3,4% su base annua, registrando una frenata rispetto alla crescita del 3,7% rilevata a luglio e risultando sotto le stime degli analisti che prevedevano un +3,9%.
Quanto alla produzione industriale
, la crescita è rallentata al 5,2% rispetto al balzo del 5,7% di luglio, segnando il livello più basso dall'agosto 2024. Il dato si confronta con il +5,8% atteso dal consensus.
Deludono anche i dati sul mercato del lavoro con il tasso di disoccupazione
in salita, ai massimi da febbraio, al 5,3% dal 5,2% di luglio. Gli investimenti in asset fissi
aumentano dello 0,5%, sempre ad agosto, a 32.610 miliardi di yuan meno del +1,4% atteso e del +1,6% del periodo gennaio-luglio.
Crollano, invece, gli investimenti immobiliari
che segnano una flessione del 12,9% a 6.030 miliardi di yuan. I prezzi delle nuove case, monitorati in 70 città, sono scesi ad agosto del 2,5% dal -2,8% rilevato a luglio, si tratta del ventiseiesimo mese consecutivo di calo.(Foto: Marci Marc)