Cina, produzione industriale ai minimi da un anno

(Teleborsa) - Vendite dettaglio e produzione industriale in calo, evidenziano l'accentuarsi del rallentamento economico in Cina nel mese di agosto. Secondo quanto rilevato dall'ufficio di statistica, lesono aumentate del 3,4% su base annua, registrando una frenata rispetto alla crescita del 3,7% rilevata a luglio e risultando sotto le stime degli analisti che prevedevano un +3,9%.Quanto alla, la crescita è rallentata al 5,2% rispetto al balzo del 5,7% di luglio, segnando il livello più basso dall'agosto 2024. Il dato si confronta con il +5,8% atteso dal consensus.Deludono anche i dati sul mercato del lavoro con ilin salita, ai massimi da febbraio, al 5,3% dal 5,2% di luglio. Gliaumentano dello 0,5%, sempre ad agosto, a 32.610 miliardi di yuan meno del +1,4% atteso e del +1,6% del periodo gennaio-luglio.Crollano, invece, gliche segnano una flessione del 12,9% a 6.030 miliardi di yuan. I prezzi delle nuove case, monitorati in 70 città, sono scesi ad agosto del 2,5% dal -2,8% rilevato a luglio, si tratta del ventiseiesimo mese consecutivo di calo.