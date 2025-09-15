Dazi, Cia: persi già 600 milioni nell’export agroalimentare verso Usa

(Teleborsa) -confrontando il periodo gennaio-luglio del ’25 con i primi 7 mesi dell’anno precedente. Questa l’analisi dell'ufficio studi disul dato Istat appena uscito.agroalimentarisono in calo per il secondo mese consecutivo: nel mese di luglio si rileva una riduzione del 10% rispetto allo stesso mese del 2024., dunque, il rallentamento che ha caratterizzato l'andamento delle vendite delledopoQuesta, secondo Cia,che aveva contraddistinto, negli anni, le vendite del nostro cibo negli Usa. Il rallentamento dellapartito proprio nel mese di aprile (solo il +1%)(-3%),Questo trend negativo ha inciso sulla crescita cumulata di tutto il periodo gennaio-luglio 2025. Cia rileva, infatti,mentre nello stesso periodo del 2024, l'incremento annuo era valso ben 19 punti percentuali. In termini assoluti, la crescita annua sul mercato americano delle produzioni italiane ha ceduto dunque -nel periodo gennaio-luglio ’25- circa 600 milioni di euro, se confrontata con quella fatta registrare dall’Istat nel 2024.se si confronta l'avanzo di luglio 2025 con quello dil’Istat conferma la timida ripresa che si era registrata nel mese di giugno. Il saldo commerciale di luglio cresce di soli 3 punti percentuali su base annua. Tale ripresa è dovuta, esclusivamente, ad una contrazione delle importazioni più marcata rispetto a quella che ha caratterizzato le vendite estere. Tuttavia, la crescita annua del surplus commerciale (+3%)