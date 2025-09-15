Difesa, Cingolani: "Necessarie alleanze tra i 27 o Europa sarà irrilevante"

(Teleborsa) - "Il grande sforzo che sta facendo oggi Leonardo è quello di fare delle alleanze, perché nessuno oggi può farcela da solo. Bisogna mettersi insieme. La difficoltà non è una scusa. Sulle alleanze stiamo lavorando come matti, e sta andando benissimo. Se in Europa non ci mettiamo insieme siamo destinati a diventare irrilevanti". Questo l' avvertimento lanciato dall'Sulla spesa per la difesa perla fotografia dell'Europa è "impietosa". "L'Europa – afferma l'ad durante la lectio magistralis alla cerimonia di apertura, alla Camera, del decimo corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – investe più della Cina ma ha una efficacia più bassa, deve dividere per 27 Paesi", con "una frammentazione" su troppe piattaforme.Oggi – prosegue– è necessario anche rispondere a esigenze diverse, integrarle in "sistemi multidominio", una interconnessione tra difesa tradizionale, digitale, cibernetica, spazio e sistemi satellitari. "È quello che serve a chi ci chiede di essere difeso", è per questo – prosegue l– che sui mercati azionari "il settore della difesa cresce al 4,5%, la cybersicurezza al 9%, lo spazio all'8%".Se il"è salito dai 9 euro di quando sono arrivato – dice l'ad – a 51 euro oggi, è perchè il messaggio a livello industriale, concordato con lo Stato e le Forze Armate, è un messaggio che è stato recepito".