Milano 17:29
43.022 +1,07%
Nasdaq 17:34
24.239 +0,61%
Dow Jones 17:34
45.832 -0,01%
Londra 17:30
9.273 -0,11%
Francoforte 17:30
23.734 +0,15%

Difesa, Cingolani: "Necessarie alleanze tra i 27 o Europa sarà irrilevante"

L'ad: "Pesa frammentazione, Borsa ha recepito messaggio di Leonardo"

Economia
Difesa, Cingolani: "Necessarie alleanze tra i 27 o Europa sarà irrilevante"
(Teleborsa) - "Il grande sforzo che sta facendo oggi Leonardo è quello di fare delle alleanze, perché nessuno oggi può farcela da solo. Bisogna mettersi insieme. La difficoltà non è una scusa. Sulle alleanze stiamo lavorando come matti, e sta andando benissimo. Se in Europa non ci mettiamo insieme siamo destinati a diventare irrilevanti". Questo l' avvertimento lanciato dall'ad di Leonardo, Roberto Cingolani.

Sulla spesa per la difesa per Cingolani la fotografia dell'Europa è "impietosa". "L'Europa – afferma l'ad durante la lectio magistralis alla cerimonia di apertura, alla Camera, del decimo corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – investe più della Cina ma ha una efficacia più bassa, deve dividere per 27 Paesi", con "una frammentazione" su troppe piattaforme.

Oggi – prosegue Cingolani – è necessario anche rispondere a esigenze diverse, integrarle in "sistemi multidominio", una interconnessione tra difesa tradizionale, digitale, cibernetica, spazio e sistemi satellitari. "È quello che serve a chi ci chiede di essere difeso", è per questo – prosegue l'ad di Leonardo – che sui mercati azionari "il settore della difesa cresce al 4,5%, la cybersicurezza al 9%, lo spazio all'8%".

Se il valore delle azioni di Leonardo in Borsa "è salito dai 9 euro di quando sono arrivato – dice l'ad – a 51 euro oggi, è perchè il messaggio a livello industriale, concordato con lo Stato e le Forze Armate, è un messaggio che è stato recepito".
Condividi
```