EQUITA, Intesa incrementa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 5,20 euro
per azione (dai precedenti 5,00 euro) il target price
su EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che EQUITA ha registrato
un solido primo semestre del 2025
, con utile netto e ricavi superiori alle stime, trainati dalla solida crescita nell'area Global Markets. Il management ha confermato la solida performance finora registrata in tutte le business unit e, sulla base di questi risultati, prevede di proporre un dividendo superiore a quello dell'anno scorso.
Il management di EQUITA è ottimista per la seconda metà del 2025, prevedendo una solida performance nei Global Markets, supportata da solidi volumi di trading e da un contesto favorevole per l'Investment Banking, in particolare nei mercati dei capitali di debito (DCM) e nelle fusioni e acquisizioni (M&A). Nell'alternative asset management, tuttavia, persistono difficoltà di raccolta fondi e sono stati rivisti gli obiettivi per i fondi. Alla luce dei solidi risultati nel primo semestre del 2025 e delle prospettive positive per la seconda metà dell'anno, Intesa ha aumentato le stime di fatturato e utile netto
di gruppo per il periodo 2025-2027 di circa il 3% in media.