Milano 17:29
43.022 +1,07%
Nasdaq 17:34
24.239 +0,61%
Dow Jones 17:34
45.832 -0,01%
Londra 17:30
9.273 -0,11%
Francoforte 17:30
23.734 +0,15%

Italmobiliare, buyback per oltre 490 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Italmobiliare ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dall'8 al 12 settembre 2025 sono state acquistate complessivamente 17.251 azioni, pari allo 0,041% del capitale, a un prezzo medio di 28,9651 euro per azione, e per un controvalore pari a 499.677,05 euro.

Al 12 settembre, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 369.735 azioni proprie, pari allo 0,870% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, si muove al rialzo Italmobiliare, che si attesta a 29,65 euro, con un aumento dell'1,54%.



