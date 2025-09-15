Italmobiliare, buyback per oltre 490 mila euro

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dall'8 al 12 settembre 2025 sono statecomplessivamente, pari allo 0,041% del capitale, a un prezzo medio di 28,9651 euro per azione, e per unpari aAl 12 settembre, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 369.735 azioni proprie, pari allo 0,870% del capitale sociale.In Borsa, intanto, si muove al rialzo, che si attesta a 29,65 euro, con un aumento dell'1,54%.