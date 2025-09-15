Piazza Affari: andamento sostenuto per Ariston Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con una variazione percentuale del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Ariston Holding
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,267 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,317. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,233.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)