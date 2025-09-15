Milano 15:07
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:07
9.284 +0,01%
Francoforte 15:07
23.748 +0,21%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ariston Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con una variazione percentuale del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Ariston Holding segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,267 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,317. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,233.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
