Trade Republic lancia investimenti nei private markets a partire da 1 euro

(Teleborsa) - Trade Republic
, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, ha siglato partnership strategiche con Apollo ed EQT
, big del private equity, per ampliare i propri servizi ai clienti con la possibilità di investire nei Private Markets
. Con oltre 10 milioni di clienti e 150 miliardi di euro in gestione, Trade Republic passa così dal brokerage al wealth management.
Attraverso la nuova piattaforma di investimento, i clienti Trade Republic possono investire a partire da 1 euro grazie al frazionamento delle quote
, con la possibilità di vendere mensilmente sul marketplace interno di Trade Republic. Ciò si può confrontare con le soglie minime di ingresso dei fondi (10.000 euro) e rimborsi solo trimestrali.
Nei prossimi mesi la banca introdurrà altre due nuove asset class
, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, si legge in una nota.
"La creazione di ricchezza nel lungo termine va oltre un semplice piano di accumulo in ETF. È la combinazione di diverse asset class. Ora stiamo facendo crescere Trade Republic dal brokerage al wealth management - afferma Christian Hecker, Co-Founder
di Trade Republic - Tutti in Europa devono avere l'opportunità di investire come chi detiene grandi patrimoni - in modo semplice, sicuro e al costo più basso possibile. Dopo l'espansione nel banking, con conti correnti e carte, questo è il passo più significativo dalla nostra fondazione
. Con Apollo ed EQT abbiamo assicurato ai nostri clienti due dei principali gestori mondiali nei Private Markets come partner strategici".
Trade Republic consolida il crescente interesse delle società nate come "neobroker" nei confronti degli investimenti in asset non quotati. Negli scorsi mesi Scalable Capital
, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha ampliato
la propria offerta con l'accesso al private equity. Con un investimento minimo di 10.000 euro, seguito dall'opzione di impostare un piano di risparmio ricorrente, Scalable Capital ha offerto ai propri clienti accesso al BlackRock Private Equity Fund.