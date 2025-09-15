Milano 17:35
USA, con Gb accordi per oltre 10 miliardi in vista visita Trump

(Teleborsa) - Ammontano ad almeno oltre 10 miliardi di dollari gli accordi tecnologici e nel nucleare civile tra Usa e Gran Bretagna pronti per la firma nel corso dell'imminente visita di stato di Donald Trump, in programma dal 17 al 19 settembre. E' la stima di un alto dirigente dell'amministrazione americana, che ha definito "storica" la visita, in una call cui ha partecipato anche Ansa.

Trump sarà infatti il primo presidente Usa ad avere l'onore di una visita di Stato bis nel Regno, dopo quella del 2019 durante la sua prima presidenza, su invito della regina Elisabetta II.

Il presidente partirà domani con la first lady Melania. Della delegazione americana faranno parte anche il segretario di stato Marco Rubio e quello al tesoro Steve Bessent. Prevista inoltre la presenza di numerosi Ceo.

L'accordo tecnologico coinvolge settori emergenti come AI, semiconduttori, telecomunicazioni e quantum computing, quello nucleare la costruzione di piccoli reattori. Previsto anche un rafforzamento della cooperazione nelle tecnologie per la difesa.
