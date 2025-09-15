Valsoia, Intesa lima target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 14 euro
per azione (dai precedenti 14,3 euro) il target price
su Valsoia
, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 22%.
Gli analisti hanno scritto che, dopo un avvio d'anno debole nel primo trimestre, trainato principalmente da effetti di calendario una tantum, Valsoia ha recuperato la sua traiettoria di crescita
nel secondo trimestre/primo semestre
, nonostante un contesto di mercato ancora caratterizzato da inflazione dei costi e da comportamenti di acquisto dei consumatori volti al contenimento delle spese.
Il broker ritiene che la salute di fondo dei marchi
, un portafoglio prodotti resiliente e una solida gestione finanziaria continuino a supportare la posizione positiva sul titolo. Inoltre, i continui investimenti in marketing, la continua espansione del sito produttivo e la disciplina dei costi saranno fondamentali per il controllo dell'inflazione degli input e il sostegno della crescita.
Intesa sottolinea che la forte flessibilità finanziaria del gruppo lascia spazio anche a fusioni e acquisizioni opportunistiche. "Sul fronte dell'M&A, riteniamo che l'azienda stia cercando un'acquisizione importante
- si legge nella ricerca - L'attenzione dovrebbe concentrarsi principalmente sull'acquisizione di marchi premium all'estero".
A seguito dei risultati, il broker ha rivisto al ribasso le previsioni
principalmente per incorporare una base di costi leggermente più elevata.