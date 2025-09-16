Caleffi, nel primo semestre crescono fatturato e margini

Caleffi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, nel primo semestre ha generato unpari a, in crescita del 18% rispetto al primo semestre 2024 per effetto della performance del canale Loyalty. In crescita le vendite in(pari a 26,4 milioni, +19%), in leggero calo quelle all'(1,4 milioni rispetto a 1,5 milioni nel primo semestre 2024). Il fatturato estero è realizzato per il 40,3% neie per il 59,7% neiIl(EBITDA) è pari a, in crescita rispetto al 30 giugno 2024 (1,6 milioni). L’incidenza sul fatturato è pari al 7,9% (6,8% al 30 giugno 2024). Il(EBIT) è pari a 0,9 milioni (3,4% sul fatturato), in incremento rispetto al 30 giugno 2024 (Euro 0,4 milioni, pari al 1,8% sul fatturato), dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,25 milioni (1,17 milioni al 30 giugno 2024). Ilè pari a(83mila euro al 30 giugno 2024). Il Risultato netto del Gruppo è pari a 304mila euro migliaia (53mila euro migliaia al 30 giugno 2024).L’è pari a, in incremento rispetto a 13 milioni al 31 dicembre 2024.Caleffi ha previsto che il trend delle vendite registrato nel primo semestre, pari all'1,8% al netto dei risultati delle operazioni Loyalty, continuerà presumibilmente anche nella"I risultati del primo semestre riflettono una significativa crescita del fatturato, sostenuta principalmente dal contributo delle operazioni Loyalty. Al netto di queste, le vendite si mantengono sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Pur cauti sull’evoluzione del secondo semestre, in considerazione di un contesto internazionale ancora segnato da instabilità geopolitica e tensioni economiche che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati, prevediamo di traguardare sull’intero anno risultati di vendita in crescita del 3-5%", ha commentato, Amministratore Delegato Corporate di Caleffi SpA.