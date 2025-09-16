Chiusura negativa per le Borse europee, l'oro aggiorna i massimi

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta in deciso calo
, peggiorando nel pomeriggio, dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici della mattinata e alla vigilia della riunione della Federal Reserve che dovrebbe annunciare il primo taglio dei tassi del 2025. Sul sentiment generale pesano le tensioni geopolitiche con l'escalation in Medio Oriente, che sostengono la domanda di asset difensivi, spingendo l'oro a 3.700 dollari l'oncia, in una costante sequenza di nuovi record
, e l'argento a ridosso di 43 dollari (massimo dal 2011).
Sul fronte macroeconomico, in Germania
a settembre l'indice ZEW è sorprendentemente salito a 37,3 da 34,7 di agosto grazie alle migliorate aspettative riguardanti i settori votati all'export come auto, chimico e farmaceutico. Nell'Eurozona
a luglio la produzione industriale è aumentata di +0,3% m/m, con contestuale significativa revisione positiva (-0,6% da -1,3% preliminare) della statistica di giugno in forza della correzione del risultato tedesco: i dati mostrano che è in corso una stabilizzazione, nonostante i dazi USA.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,63%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.681,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,85%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,48%. Tra i listini europei
crolla Francoforte
, con una flessione dell'1,77%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dello 0,88%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,00%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
è in calo (-1,28%) e si attesta su 42.505 punti in chiusura, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 45.125 punti, in calo dell'1,21%. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,54%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,32%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+0,69%) e ENI
(+0,67%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler
, che ha chiuso a -3,24%. Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento del 3,02%. Si concentrano le vendite su Banca MPS
, che soffre un calo del 2,87%. Vendite su Unipol
, che registra un ribasso del 2,78%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sanlorenzo
(+5,42%), Ferretti
(+2,53%), Piaggio
(+2,28%) e Technoprobe
(+1,74%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS
, che ha chiuso a -2,41%. Seduta negativa per Webuild
, che mostra una perdita del 2,25%. Sotto pressione SOL
, che accusa un calo del 2,22%. Scivola MFE A
, con un netto svantaggio del 2,18%.