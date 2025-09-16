Milano 10:05
Indice servizi Giappone (MoM) in luglio

Giappone, Indice servizi in luglio su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,2%.

