Mare Group, via libera Cda a fusione per incorporazione di La SIA e di M2R Holding

(Teleborsa) - Il Cda di, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione die dinella Società. Poiché il capitale sociale di La SIA e di M2R Holding è interamente detenuto da Mare Group, entrambe le fusioni sono qualificabili comee, pertanto, si applicheranno alle fusioni lepreviste dalla normativa applicabile.In particolare, lerappresentative del capitale sociale di M2R Holding e lerappresentative del capitale sociale di La SIA, pereffetto delle fusioni, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove quote oazioni (a seconda del caso) a servizio dell’unico socio Mare Group che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione in LaSIA e in M2R Holding a ragione della detenzione del 100% del capitale sociale delle stesse.Inoltre, Mare Group non procederà ad alcun mutamento del proprioe assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi delle società incorporande una volta perfezionatesi le fusioni.