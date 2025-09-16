Mare Group, via libera Cda a fusione per incorporazione di La SIA e di M2R Holding

(Teleborsa) - Il Cda di Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di La SIA
e di M2R Holding
nella Società. Poiché il capitale sociale di La SIA e di M2R Holding è interamente detenuto da Mare Group, entrambe le fusioni sono qualificabili come incorporazione di società interamente possedute
e, pertanto, si applicheranno alle fusioni le semplificazioni
previste dalla normativa applicabile.
In particolare, le quote
rappresentative del capitale sociale di M2R Holding e le azioni
rappresentative del capitale sociale di La SIA, per
effetto delle fusioni, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove quote o
azioni (a seconda del caso) a servizio dell’unico socio Mare Group che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione in La
SIA e in M2R Holding a ragione della detenzione del 100% del capitale sociale delle stesse.
Inoltre, Mare Group non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale
e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi delle società incorporande una volta perfezionatesi le fusioni.