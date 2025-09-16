Oro su nuovo record oltre 3.700 dollari e euro a 1,18 USD

(Teleborsa) -, sfondando anche la soglia dei 3.700 dollari l'oncia, in scia al progressivoed in vista della riunione del FOMC, che con una quasi assoluta certezza annuncerà undi 25 punti base domani sera.Ildell'oro oggi scambia attorno a 3(+0,35%), ha toccato in mattinata un massimo storico di 3.698 dollari. Iper consegna dicembre, invece, si sono spinti ben oltre i 3.700 dollari, attestandosi a(+0,2%), rispetto ad un massimo intraday di, che corrisponde ali. La performance messa a segno dall'oro quest'anno è a dir poco impressionante, poiché il prezioso ha guadagnato da inizio anno il 41% e solo nell'ultimo mese è salito di oltre il 10%. Una performance simmetrica a quella del dollaro, che continua a deprezzarsi sui mercati valutari.L'aumento delle quotazioni dell'oro è s, che continua a deprezzarsi sul mercato valutario, in risposta alle, ventilato dal Presidente della Federal Reserve Jerome Powell sin dal simposio di Jackson Hole a fine agosto. Attese che si sono via via rafforzate con l'uscita diUSA.Il, indicatore che esprime la forza del dollari riaspetto ad un basket delle principali valute mondiali,Il mini dollaro ha spinto cosìa sfondare la soglia deglicon un picco toccato oggi a 1,1822 USD, alla vigilia dell'annuncio delle decisioni del FOMC, il cui meeting prende il via oggi. Un taglio è pressoché certo ormai, con iquotati al CME cheAlla luce della performance dell'oro, glidi crescita del metallo prezioso, citando le previsioni di futuri tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve "leggermente maggiori" rispetto a quanto attualmente scontato dai mercatied indicando un prezzi di. Si tratta di 200 dollari in più rispetto alle previsioni precedenti.Commerzbank ritiene che la Fed effettuerà riduzioni dei tassi di 75 punti base (bps) nel resto dell'anno e ulteriori 125 punti nel 2026, leggermente al di sopra del livello indicato dai Fed Funds Futures.