Osservatorio Ipsos, Erion Textiles: 2 italiani su 3 dismettono abiti, giovani più attenti ma anche più consumisti

(Teleborsa) - Gli, ma una quota significativa finisce ancora nei canali di conferimento scorretti. NeglicircaÈ quanto emerge dalla prima edizione dell’- Consorzio dedicato alle aziende del settore tessile - che ha analizzato le, rivelando un quadro complesso fatto di grandi volumi dismessi, comportamenti differenziati per territorio ed età e criticità strutturali nella gestione dei rifiuti tessili.Lo studio rivela che: fra coloro che se ne sono disfatti negli ultimi 12 mesi, il 38% ne ha gettati via in media 7,6 capi a persona.Dal punto di vista territoriale, emergono differenze significative:, con una media di 8,4 capi contro i 6,4 del Sud. La ragione principale per cui ci si disfa dei capi di abbigliamento è perché sono "danneggiati/consumati" (53% a livello nazionale). La seconda motivazione più comune è il "non li uso più" (39%), che sale al 42% nel Nord Italia, evidenziando un approccio più pragmatico legato al decluttering.Particolarmente significativa lache, per motivazioni legate alle tendenze, dichiara di disfarsi di un capo perché "fuori moda" () oppure a causa di un "acquisto online non soddisfacente" (un altro 10% vs 3% media Italia).I giovani rappresentano un: da un lato mostrano una(le loro percentuali di errore sono quasi sempre inferiori alla media),. Sono, paradossalmente, più bravi a gestire il sintomo (il rifiuto) ma maggiormente responsabili della causa (consumo effimero). Inoltre,(54% butta perché "danneggiato") piuttosto che al semplice inutilizzo, evidenziando un approccio più tradizionale e meno influenzato dal consumismo.Un dato significativo emerso dall’analisi riguarda anche: una quota non trascurabile di questi viene ancora gettata nei contenitori per la raccolta indifferenziata.La causa principale va ricercata nella comunicazione storicamente adottata per la raccolta degli abiti usati, che ha sempre richiesto - talvolta in modo molto esplicito - di conferire solo capi in buone condizioni. Questo approccio era necessario perché, in assenza della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR),sostenendosi grazie alla vendita degli indumenti recuperabili.Di conseguenza, si è consolidata tra i cittadini la convinzione che solomentre quelliSe quindi si escludono gli stracci e i prodotti danneggiati (45%), si riscontrano, a livello nazionale, le seguenti percentuali di conferimento scorretto: scarpe (25%), borse e cinture (23%), tessili per la casa (18%) e vestiti (11%).In previsione dell’introduzione dell’EPR per il settore tessile, che si occuperà di far crescere le soluzioni per il riciclo dei capi non riutilizzabili, emerge un’ulteriore sfida futura per la comunicazione ai consumatori:. Oggi, infatti, il cittadino non percepisce il tessuto rotto come una risorsa che potrà essere riciclata, ma come spazzatura irrecuperabile.Lo studio evidenzia comeper area e generazione. Le differenze territoriali - dal pragmatismo del Nord, al consumo "fino in fondo" del Sud - suggeriscono la necessità di strategie di comunicazione mirate che tengano conto delle peculiarità e delle abitudini locali."La sfida che Erion Textiles ha di fronte si compone di due aspetti fondamentali" ha dichiarato"Da un lato la ricerca e l’implementazione di soluzioni di riciclo per gli abiti non riutilizzabili. Dall’altro,ma con l’obiettivo comune di far comprendere che ogni tessuto, anche quello danneggiato, rappresenta una risorsa per il futuro".