Prysmian vende 37.595.257 azioni H di YOFC pari al 5,0% del capitale sociale

Prysmian

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Draka Comteq, ha siglato un, ad un limitato numero di investitori istituzionali, di(YOFC) quotate presso la Borsa di Hong Kong, pari a circa il 5,0% del capitale sociale totale della Società, ad un prezzo pari a HK$ 47,10 per azione. Il corrispettivo lordo per Draka rinveniente dal collocamento è equivalente a circa HK$ 1,8 miliardi (pari a circa 193 milioni euro).Draka e J.P. Morgan hanno concordato diesistente relativo alla precedente vendita da parte di Draka delle azioni H di YOFC, come annunciato il 1 settembre 2025.Al completamento del collocamento, Draka, che alla data del presente annuncio detiene circa il 5,0% del capitale sociale totale della Società, avrà completato con successo la vendita dell’intera partecipazione in YOFC.