Prysmian vende 37.595.257 azioni H di YOFC pari al 5,0% del capitale sociale

(Teleborsa) - Prysmian
, attraverso la controllata Draka Comteq, ha siglato un placing agreement per la vendita
, ad un limitato numero di investitori istituzionali, di 37.595.257 azioni H di Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company
(YOFC) quotate presso la Borsa di Hong Kong, pari a circa il 5,0% del capitale sociale totale della Società, ad un prezzo pari a HK$ 47,10 per azione. Il corrispettivo lordo per Draka rinveniente dal collocamento è equivalente a circa HK$ 1,8 miliardi (pari a circa 193 milioni euro).
Draka e J.P. Morgan hanno concordato di rinunciare al lock-up
esistente relativo alla precedente vendita da parte di Draka delle azioni H di YOFC, come annunciato il 1 settembre 2025.
Al completamento del collocamento, Draka, che alla data del presente annuncio detiene circa il 5,0% del capitale sociale totale della Società, avrà completato con successo la vendita dell’intera partecipazione in YOFC.