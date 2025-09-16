Milano 15-set
Regno Unito, sussidi disoccupazione agosto aumentano oltre attese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese, nel Regno Unito, i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): ad agosto sono risultati in salita di 17.400 unità, dopo aver riportato un calo di 33.300 unità a luglio (rivisto da un preliminare di -6.200). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 15.300 unità stimato dal consensus.

Stabile il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,7% a luglio, come a giugno e atteso dagli analisti.

Nei tre mesi a luglio, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 232mila unità, dopo la salita di 238mila unità del mese precedente.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, sempre a luglio, un incremento del 4,8% escludendo i bonus dal +5% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,7%, in co il consensus e superiore al +4,6% del mese precedente.
