Roma accelera sulla smart city: Wi-Fi pubblico e 5G in 55 piazze e tutta la metro A

(Teleborsa) - Il progetto "Roma 5G
" segna un importante passo avanti nella trasformazione digitale della Capitale.
Sono stati attivati il Wi-Fi pubblico gratuito e sistemi di videosorveglianza nelle prime 55 piazze di Roma
, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 entro i prossimi mesi. Parallelamente è stata completata la copertura 4G/5G su tutte le 27 stazioni e gallerie della linea A
della metropolitana, grazie a oltre 85 km di fibra e 1.500 mini-antenne installate.
L’iniziativa, sviluppata da Smart City Roma
(Gruppo INWIT), mira a rendere Roma una vera smart city, capace di offrire servizi innovativi a cittadini e turisti. Oltre alla connettività gratuita, con accesso semplificato tramite e-mail e validità del login per 14 giorni, sono già predisposti 1.800 sensori IoT per il monitoraggio ambientale e circa 230 videocamere collegate in 5G per la sicurezza urbana
. Il sistema, basato su Wi-Fi 6 con velocità fino a 300 Mbps, consente inoltre una connessione continua e senza interruzioni tra le diverse piazze coperte.
Il piano complessivo prevede, oltre alle 100 piazze connesse, la copertura 4G/5G delle linee metro A, B, B1 e C, la digitalizzazione di edifici pubblici e l’installazione di 2.000 videocamere e oltre 850 hotspot.
L’inaugurazione ufficiale si è svolta a Piazza del Popolo in occasione della "Rome Future Week", alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri
e dei vertici di INWIT e Smart City Roma.