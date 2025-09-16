Roma accelera sulla smart city: Wi-Fi pubblico e 5G in 55 piazze e tutta la metro A

(Teleborsa) - Il progetto "" segna un importante passo avanti nellaSono stati attivati il, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 entro i prossimi mesi. Parallelamente è statadella metropolitana, grazie a oltre 85 km di fibra e 1.500 mini-antenne installate.L’iniziativa, sviluppata da(Gruppo INWIT), mira a rendere Roma una vera smart city, capace di offrire servizi innovativi a cittadini e turisti. Oltre alla connettività gratuita, con accesso semplificato tramite e-mail e validità del login per 14 giorni, sono già. Il sistema, basato su Wi-Fi 6 con velocità fino a 300 Mbps, consente inoltre una connessione continua e senza interruzioni tra le diverse piazze coperte.Il piano complessivo prevede,L’inaugurazione ufficiale si è svolta a Piazza del Popolo in occasione della "Rome Future Week", alla presenza del sindacoe dei vertici di INWIT e Smart City Roma.