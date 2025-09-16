SIMEST lancia il “Pacchetto India”: 500 milioni per export e internazionalizzazione delle imprese italiane

(Teleborsa) - SIMEST
, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia l’avvio della piena operatività del "Pacchetto India"
, un programma da complessivi 500 milioni di euro
a supporto dell’export
e degli investimenti delle imprese italiane nel mercato indiano.
A partire da oggi, martedì 16 settembre
, sarà disponibile – per la concessione di finanziamenti agevolati - un plafond dedicato da 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81
, gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore delegato di SIMEST
, ha dichiarato: "Le nuove misure messe in campo da SIMEST, promosse sotto la regia della Farnesina e in coordinamento con Cassa Depositi e Prestiti rappresentano un passo concreto e strategico per sostenere la capacità delle imprese italiane di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale, come quello indiano. Queste iniziative si inseriscono pienamente nell’azione coordinata del Sistema Italia, guidato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - che coinvolge CDP, SIMEST, ICE - con l’obiettivo facilitare ed intensificare gli investimenti a supporto dell’internazionalizzazione, con un focus specifico sulle PMI e sul Mezzogiorno
. Al fianco di un Made in Italy sempre più competitivo e sostenibile che fa sistema a livello globale".
Le risorse sono destinate sia alle imprese già esportatrici sia a quelle che non hanno ancora avviato attività di export
, per sostenere progetti di investimento, esportazione e importazione con l’India. Il nuovo strumento si inserisce nel quadro del Piano d’Azione per l’Export promosso dalla Farnesina
, che mira a rafforzare in maniera strutturale la capacità delle imprese italiane di accedere e consolidarsi nei mercati internazionali a più alto potenziale, tra cui quello indiano.
La misura prevede un contributo a fondo perduto fino al 20% per PMI, startup innovative e imprese con sede nel Mezzogiorno,
e pari al 10% per tutte le altre imprese. Sono inoltre finanziabili interventi per il rafforzamento della solidità patrimoniale, l’innovazione, la transizione digitale e green, la formazione di personale locale, le spese connesse all’ingresso e soggiorno in Italia, la ricerca di partner, lo sviluppo di nuove opportunità di business, la partecipazione a eventi di matchmaking e l’apertura di temporary store.
A completare il Pacchetto India, ulteriori 300 milioni di euro già disponibili dal 7 agosto attraverso il "Credito Fornitore",
dedicati al sostegno dell’export di beni di investimento e dei relativi servizi realizzati dalle imprese italiane e destinati al mercato indiano. Le nuove misure SIMEST a supporto delle imprese italiane.
Il Pacchetto India si affianca a due nuove linee
di intervento introdotte lo scorso agosto:Finanziamenti agevolati
per la transizione digitale ed ecologica: l’accesso è stato esteso anche alle imprese non esportatrici appartenenti a filiere orientate all’export, ampliando così la platea di beneficiari e favorendo investimenti strategici in Italia e all’estero.Contributo Export su Credito Fornitore:
è stata introdotta la possibilità di agevolare lo sconto di fatture commerciali con pagamenti dilazionati a medio-lungo termine (pari o superiori a 24 mesi), uno strumento volto a rafforzare la competitività delle esportazioni italiane, in particolare delle PMI, garantendo maggiore flessibilità ed efficacia nel sostegno all’export di beni di investimento.