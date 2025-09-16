SIMEST lancia il “Pacchetto India”: 500 milioni per export e internazionalizzazione delle imprese italiane

(Teleborsa) -, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia, un programma da complessivia supporto dell’e degliA partire da oggi,, sarà disponibile – per la concessione di finanziamenti agevolati -, gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale., ha dichiarato: "Le nuove misure messe in campo da SIMEST, promosse sotto la regia della Farnesina e in coordinamento con Cassa Depositi e Prestiti rappresentano un passo concreto e strategico per sostenere la capacità delle imprese italiane di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale, come quello indiano. Queste iniziative si inseriscono pienamente nell’azione coordinata del Sistema Italia, guidato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - che coinvolge CDP, SIMEST, ICE - con. Al fianco di un Made in Italy sempre più competitivo e sostenibile che fa sistema a livello globale".Le risorse sono destinate sia alle, per sostenere progetti di investimento, esportazione e importazione con l’India. Il nuovo strumento si inserisce nel, che mira a rafforzare in maniera strutturale la capacità delle imprese italiane di accedere e consolidarsi nei mercati internazionali a più alto potenziale, tra cui quello indiano.La misura prevede une pari al 10% per tutte le altre imprese. Sono inoltre finanziabili interventi per il rafforzamento della solidità patrimoniale, l’innovazione, la transizione digitale e green, la formazione di personale locale, le spese connesse all’ingresso e soggiorno in Italia, la ricerca di partner, lo sviluppo di nuove opportunità di business, la partecipazione a eventi di matchmaking e l’apertura di temporary store.A completare il Pacchetto India,dedicati al sostegno dell’export di beni di investimento e dei relativi servizi realizzati dalle imprese italiane e destinati al mercato indiano. Le nuove misure SIMEST a supporto delle imprese italiane.Il Pacchetto India si affianca adi intervento introdotte lo scorso agosto:per la transizione digitale ed ecologica: l’accesso è stato esteso anche alle imprese non esportatrici appartenenti a filiere orientate all’export, ampliando così la platea di beneficiari e favorendo investimenti strategici in Italia e all’estero.è stata introdotta la possibilità di agevolare lo sconto di fatture commerciali con pagamenti dilazionati a medio-lungo termine (pari o superiori a 24 mesi), uno strumento volto a rafforzare la competitività delle esportazioni italiane, in particolare delle PMI, garantendo maggiore flessibilità ed efficacia nel sostegno all’export di beni di investimento.