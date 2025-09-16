Stati Uniti e Cina trovano l'accordo su TikTok: la proprietà sarà americana

(Teleborsa) -hanno finalmente, il social media che Trump minacciava di bloccare se non fosse stato venduto ad una società americana. E l'accordo, secondo quanto annunciato dal Segretario del Tesoro americanoprevede appunto che ladel social network, anche se non si conosce ancora il nome della società beneficiaria, né come verrà modificato l'algoritmo alla base della piattaforma.L'accordo è frutto dellae dovrebbe esseredai Presidenti"Abbiamo un. I due leader, il Presidente Trump e il Presidente cinese Xi, parleranno venerdì per finalizzare l'accordo, ma abbiamo un quadro per un accordo su TikTok", ha annunciato Bessent."I principaliin Europa tra Stati Uniti e Cina. Saranno completati presto", ha commentatosul suo social Truth, aggiungendo "è stato raggiunto anche unche i giovani del nostro Paese desiderano davvero mantenere. Saranno molto felici".La disputa su Tik Tok si trascinava da tempo, inasprendo le relazioni fra Washington e Pechino, ma, imponendo la sua vendita entro il, altrimenti il social sarebbe stato bandito in USA. Una legge approvata dal Congresso nel 2024 aveva appunto vietato l'uso di Tik Tok in USA, a patto che la casa madre cinese ByteDance non ne avesse ceduto il controllo. In seguito la questione era entrata nelle trattative sui dazi, ma Pechino aveva sempre rifiutato di unire le due questioni.