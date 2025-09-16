Usa, produzione industriale agosto +0,1% m/m, manifatturiera +0,2% m/m

(Teleborsa) - Cresce più delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto
. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,1% su base mensile
, dopo il -0,4% del mese precedente, e sopra le attese degli analisti (+0,0%).
La produzione manifatturiera registra un aumento dello 0,2% su mese
, oltre lo 0,0% del consensus, che si confronta con il -0,1% di luglio.
Nello stesso periodo la capacità di utilizzo
relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 77,4%, in linea alle stime degli analisti e al dato del mese precedente.