Milano 16:33
42.658 -0,92%
Nasdaq 16:33
24.287 -0,03%
Dow Jones 16:33
45.682 -0,44%
Londra 16:33
9.201 -0,82%
Francoforte 16:33
23.435 -1,32%

Usa, produzione industriale agosto +0,1% m/m, manifatturiera +0,2% m/m

Economia, Macroeconomia
Usa, produzione industriale agosto +0,1% m/m, manifatturiera +0,2% m/m
(Teleborsa) - Cresce più delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,1% su base mensile, dopo il -0,4% del mese precedente, e sopra le attese degli analisti (+0,0%).

La produzione manifatturiera registra un aumento dello 0,2% su mese, oltre lo 0,0% del consensus, che si confronta con il -0,1% di luglio.

Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 77,4%, in linea alle stime degli analisti e al dato del mese precedente.
Condividi
```