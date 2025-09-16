Valeo emette bond green da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Valeo
, multinazionale francese attiva nell'industria automobilistica, ha collocato nuove obbligazioni green per un valore di 500 milioni di euro
con scadenza 23 marzo 2032.
L'emissione ha ricevuto un ampio sovrapprezzo e ha raccolto 500 milioni di euro con scadenza a 6,5 ??anni e cedola del 4,625%
. BNP Paribas
, CaixaBank
, Citi
, Crédit Agricole
, MUFG e Société Générale
hanno agito in qualità di Joint Active Bookrunner.
Il ricavato netto dell'operazione sarà utilizzato per finanziare progetti e investimenti legati al portafoglio di tecnologie che contribuiscono alla mobilità a basse emissioni di carbonio
, in particolare l'elettrificazione dei veicoli. Inoltre, Valeo prevede di esercitare l'opzione call a scadenza residua sulle obbligazioni in circolazione da 600 milioni di euro (1,625%) con scadenza 18/03/2026, con data di rimborso prevista per il 18 dicembre 2025.