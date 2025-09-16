Valeo emette bond green da 500 milioni di euro

Valeo

BNP Paribas

CaixaBank

Citi

Crédit Agricole

Société Générale

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nell'industria automobilistica, ha collocatocon scadenza 23 marzo 2032.L'emissione ha ricevuto un ampio sovrapprezzo e ha raccolto 500 milioni di euro con scadenza a 6,5 ??anni e, MUFG ehanno agito in qualità di Joint Active Bookrunner.Il ricavato netto dell'operazione sarà utilizzato per finanziare progetti e investimenti legati al portafoglio di, in particolare l'elettrificazione dei veicoli. Inoltre, Valeo prevede di esercitare l'opzione call a scadenza residua sulle obbligazioni in circolazione da 600 milioni di euro (1,625%) con scadenza 18/03/2026, con data di rimborso prevista per il 18 dicembre 2025.