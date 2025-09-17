Milano 14:35
ABI: su Dta ribadiamo impegno concordato scorso anno

Economia
ABI: su Dta ribadiamo impegno concordato scorso anno
(Teleborsa) - Il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, "ha ribadito all'unanimità l'impegno di solidarietà biennale al Bilancio dello Stato concordato lo scorso anno per gli anni 2025 e 2026 e delega il direttore generale dell'Abi Marco Elio Rottigni ad eventuali contatti in proposito".

Così l'Abi in una nota diffusa al termine della riunione del comitato esecutivo, a proposito dell'ipotesi che il governo proponga, nella manovra finanziaria, un nuovo rinvio della possibilità di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta.
