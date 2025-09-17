Milano 14:10
Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 10 siti: totale sale a 1.399

(Teleborsa) - CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 10 nuovi siti web tramite cui vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. L'Autorità si è avvalsa dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR relativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Di seguito i siti per i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: "YTT975" (sito internet https://ytt975.it); "YQZ585" (sito internet https://yqz585.it); "EWQ778" (sito internet https://ewq778.it); "AWE818" (sito internet https://awe818.it); "GRT325" (sito internet https://grt325.it); "TUT551" (sito internet https://tut551.it); "SFS854" (sito internet https://sfs854.it); "12DEF" (sito internet https://12def.it); "YTH937" (sito internet https://yth937.it); "C7VIZ" (sito internet https://c7viz.it).

Sale, così, a 1.399 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
