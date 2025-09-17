Barratt Redrow, utili superiori alle aspettative nell'esercizio 2025

Barratt Redrow

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di sviluppo immobiliare residenziale nel Regno Unito, ha chiuso l'con une prima delle rettifiche PPA pari a 591,6 milioni di sterline (FY24: 385 milioni di sterline di rivalutazione e 585,7 milioni di sterline di rendicontazione), superiore alle aspettative del mercato, riflettendo un certo miglioramento dei margini e sinergie di costo concretizzatesi in anticipo rispetto alle stime iniziali. L'utile ante imposte reported è stato pari a 273,7 milioni di sterline (FY24: 170,5 milioni di sterline).La società ha registrato undi 5,58 miliardi di sterline, rispetto ai 4,17 miliardi di sterline dell'anno precedente. La performance è supportata dalla solida posizione patrimoniale, con unanetta al 29 giugno 2025 pari a 772,6 milioni di sterline (30 giugno 2024: 868,5 milioni di sterline di rivalutazione e 1.164,5 milioni di sterline di rendicontazione)."Abbiamo ottenuto una, con utili rettificati superiori alle aspettative, nonostante il completamento delle abitazioni sia stato leggermente inferiore al nostro intervallo previsto - ha detto il- L'acquisizione di Redrow rappresenta una trasformazione per il Gruppo e sono soddisfatto dei progressi compiuti nel realizzare sinergie in anticipo rispetto ai nostri obiettivi e nell'eseguire con successo un'integrazione, ora in gran parte completata"."Sebbene il mercato immobiliare rimanga difficile e, i fondamentali a lungo termine del settore rimangono convincenti - ha aggiunto - Abbiamo un'offerta unica, con tre distinti marchi leader con una solida posizione territoriale e un solido bilancio, e una strategia chiara per realizzare una crescita sostenibile a lungo termine e 22.000 abitazioni all'anno nel medio termine".Ilproposto per l'anno fiscale 2025 è aumentato dell'8,6% a 17,6 pence per azione (anno fiscale 2024: 16,2 pence), il programma diproprie da 50 milioni di sterline è stato completato nel secondo semestre dell'anno fiscale 2025 e il programma di riacquisto di azioni proprie da 100 milioni di sterline è in corso per l'anno fiscale 2026.