Barratt Redrow, utili superiori alle aspettative nell'esercizio 2025

Finanza
(Teleborsa) - Barratt Redrow, una delle più grandi società di sviluppo immobiliare residenziale nel Regno Unito, ha chiuso l'esercizio al 29 giugno 2025 con un utile rettificato ante imposte e prima delle rettifiche PPA pari a 591,6 milioni di sterline (FY24: 385 milioni di sterline di rivalutazione e 585,7 milioni di sterline di rendicontazione), superiore alle aspettative del mercato, riflettendo un certo miglioramento dei margini e sinergie di costo concretizzatesi in anticipo rispetto alle stime iniziali. L'utile ante imposte reported è stato pari a 273,7 milioni di sterline (FY24: 170,5 milioni di sterline).

La società ha registrato un fatturato di 5,58 miliardi di sterline, rispetto ai 4,17 miliardi di sterline dell'anno precedente. La performance è supportata dalla solida posizione patrimoniale, con una liquidità netta al 29 giugno 2025 pari a 772,6 milioni di sterline (30 giugno 2024: 868,5 milioni di sterline di rivalutazione e 1.164,5 milioni di sterline di rendicontazione).

"Abbiamo ottenuto una solida performance in un mercato difficile, con utili rettificati superiori alle aspettative, nonostante il completamento delle abitazioni sia stato leggermente inferiore al nostro intervallo previsto - ha detto il CEO David Thomas - L'acquisizione di Redrow rappresenta una trasformazione per il Gruppo e sono soddisfatto dei progressi compiuti nel realizzare sinergie in anticipo rispetto ai nostri obiettivi e nell'eseguire con successo un'integrazione, ora in gran parte completata".

"Sebbene il mercato immobiliare rimanga difficile e prevediamo una crescita limitata nell'anno fiscale 2026, i fondamentali a lungo termine del settore rimangono convincenti - ha aggiunto - Abbiamo un'offerta unica, con tre distinti marchi leader con una solida posizione territoriale e un solido bilancio, e una strategia chiara per realizzare una crescita sostenibile a lungo termine e 22.000 abitazioni all'anno nel medio termine".

Il dividendo proposto per l'anno fiscale 2025 è aumentato dell'8,6% a 17,6 pence per azione (anno fiscale 2024: 16,2 pence), il programma di riacquisto di azioni proprie da 50 milioni di sterline è stato completato nel secondo semestre dell'anno fiscale 2025 e il programma di riacquisto di azioni proprie da 100 milioni di sterline è in corso per l'anno fiscale 2026.

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)
