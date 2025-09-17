Milano 11:27
Eurozona, inflazione agosto rivista al ribasso al +2% su anno
(Teleborsa) - Rivista leggermente al ribasso l'inflazione dell'Eurozona ad agosto 2025. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2% su base tendenziale, rispetto al +2,1% della stima preliminare, uguale a quanto rilevato nel mese precedente.

Su base mensile, si registra una crescita dello 0,1%, rispetto al +0,2% della prima lettura e alla variazione nulla del mese precedente.

L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, segna una crescita del 2,3% su base annua, in linea con la stima preliminare e come rilevato nel mese precedente. La variazione mensile è pari a +0,3% uguale alla stima iniziale e rispetto al -0,2% del mese prima.

L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,3% tendenziale, in linea con la stima preliminare e dopo il +2,4% del mese precedente.

Nell'intera Unione europea, l'inflazione è in aumento al 2,4% su base annua, uguale al mese precedente, mentre su mese si registra un +0,2%.
