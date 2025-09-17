Gruppo Gabetti, Edoardo Rovida nuovo Head of Valuation & Advisory Department di Patrigest

(Teleborsa) - Il Gruppo Gabetti
annuncia la nomina di Edoardo Rovida
come nuovo Head of Valuation & Advisory Department
di Patrigest, società del Gruppo specializzata in advisory, valuation e research.
La nomina si inquadra all’interno del percorso di rinnovamento e sviluppo intrapreso della società con l’ingresso di Luca Dondi dall’Orologio, in qualità di nuovo amministratore delegato.
Nel suo ruolo in Patrigest, Edoardo affiancherà e supporterà Nadia Crisafulli
, Direttore Generale, e Luca Dondi dall’Orologio
, Amministratore Delegato, nel percorso di riposizionamento, innovazione e sviluppo della società.