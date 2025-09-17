Milano 12:38
42.115 -0,92%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:38
9.216 +0,22%
Francoforte 12:38
23.355 +0,11%

Gruppo Gabetti, Edoardo Rovida nuovo Head of Valuation & Advisory Department di Patrigest

Finanza
(Teleborsa) - Il Gruppo Gabetti annuncia la nomina di Edoardo Rovida come nuovo Head of Valuation & Advisory Department di Patrigest, società del Gruppo specializzata in advisory, valuation e research.

La nomina si inquadra all’interno del percorso di rinnovamento e sviluppo intrapreso della società con l’ingresso di Luca Dondi dall’Orologio, in qualità di nuovo amministratore delegato.

Nel suo ruolo in Patrigest, Edoardo affiancherà e supporterà Nadia Crisafulli, Direttore Generale, e Luca Dondi dall’Orologio, Amministratore Delegato, nel percorso di riposizionamento, innovazione e sviluppo della società.
