Gruppo Gabetti, Edoardo Rovida nuovo Head of Valuation & Advisory Department di Patrigest

Gruppo Gabetti

(Teleborsa) - Ilannuncia la nomina dicome nuovodi Patrigest, società del Gruppo specializzata in advisory, valuation e research.La nomina si inquadra all’interno del percorso di rinnovamento e sviluppo intrapreso della società con l’ingresso di Luca Dondi dall’Orologio, in qualità di nuovo amministratore delegato.Nel suo ruolo in Patrigest, Edoardo affiancherà e supporterà, Direttore Generale, e, Amministratore Delegato, nel percorso di riposizionamento, innovazione e sviluppo della società.