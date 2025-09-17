Haiki+, progetto BATMAN per riciclo batterie esauste riceverà finanziamenti per 1,2 milioni di euro

Haiki+

(Teleborsa) - Con il(Battery Treatment and Management),e Cobat Ecofactory portano l’Italia al centro della sfida globale per il riciclo delle batterie esauste.Il progetto, sviluppato in partnership con l’, ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il punteggio più alto in graduatoria (92/100) e riceveràL’obiettivo è creare il primoper ile recuperaree strategiche - come litio, cobalto, nichel, manganese, rame, alluminio e grafite - indispensabili per laIl cuore del progetto sarà l’di Pollutri (CH), attivo dall’inizio del 2025. Un’infrastruttura unica nel suo genere: innovativa e progettata con criteri di alta sostenibilità ambientale (grazie anche alla presenza di un impianto fotovoltaico di circa 0,6MWp finalizzato alla produzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile), e dedicata al trattamento e al recupero di batterie a fine vita al litio ed alcaline.Nel progetto, COBAT Ecofactory coordinerà le attività e guiderà lo sviluppo dei processi industriali; l’Università dell’Aquila - già partner di Haiki+ in un accordo quadro quinquennale siglato a febbraio 2025 - realizzerà una linea pilota presso la propria sede e si occuperà delle attività di trasferimento tecnologico e di ricerca industriale relativa ai processi idro-metallurgici; mentre Smart Waste Engineering, ex spin-off della stessa università, supporterà l’ingegnerizzazione degli impianti idro-metallurgici e la loro replicabilità in altri impianti di trattamento.Grazie al progetto, Haiki+ rafforza il proprio ruolo di player strategico,come mobilità elettrica, automotive ed energy storage, con un duplice impatto atteso. Dal punto di vista: capacità di gestire fino a 4.000 ton/anno di batterie al litio e 3.000 ton di batterie alcaline; creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro entro cinque anni. Dal punto di vista, grazie al nuovo processo di trattamento acque (metodo Fenton e osmosi inversa) l'azienda prevede: -95% del consumo idrico; -30% delle emissioni di CO2; -50% dei consumi energetici rispetto all’estrazione primaria di materie prime; abbattimento dei costi di smaltimento reflui fino al 90% (pari a circa 1,8 milioni di euro/anno).Inoltre, è prevista lae lain almeno due impianti europei.