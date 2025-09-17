Intesa Sanpaolo, Standard Ethics migliora l'outlook a Positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics
ha migliorato l'Outlook
di Intesa Sanpaolo
a Positivo
. È stato confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE" della Società. Il primo Corporate SER della Società risale al 2004.
Standar Ethics segnala l'allineamento progressivo
della Banca alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità
di ONU, OCSE e UE che "prosegue e trova effettivo riscontro nell'ampio utilizzo di richiami formali nella documentazione pubblica e negli strumenti di governance (incluso il Codice di Condotta). La rendicontazione extra-finanziaria è standard; il sistema di prevenzione e gestione dei rischi appare adeguato; si apprezzano policy su temi centrali come diversità ed inclusione, anticorruzione, ambiente e biodiversità".
Considerate le dimensioni della Banca e la portata internazionale del business, vi sono ancora “margini di miglioramento
per quanto riguarda la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione
, soprattutto in relazione all'internazionalità e all'equilibrio di genere (auspicabilmente paritario) tra gli amministratori, due aspetti chiave definiti anche nei Principi di Corporate Governance dell'OCSE. Qualsiasi sforzo teso a ridurre il divario tra i generi rappresentati sarà apprezzato anche nel top management".