Intesa Sanpaolo, Standard Ethics migliora l'outlook a Positivo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hadi. È stato confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE" della Società. Il primo Corporate SER della Società risale al 2004.Standar Ethics segnala l'della Banca alledi ONU, OCSE e UE che "prosegue e trova effettivo riscontro nell'ampio utilizzo di richiami formali nella documentazione pubblica e negli strumenti di governance (incluso il Codice di Condotta). La rendicontazione extra-finanziaria è standard; il sistema di prevenzione e gestione dei rischi appare adeguato; si apprezzano policy su temi centrali come diversità ed inclusione, anticorruzione, ambiente e biodiversità".Considerate le dimensioni della Banca e la portata internazionale del business, vi sono ancora “per quanto riguarda la, soprattutto in relazione all'internazionalità e all'equilibrio di genere (auspicabilmente paritario) tra gli amministratori, due aspetti chiave definiti anche nei Principi di Corporate Governance dell'OCSE. Qualsiasi sforzo teso a ridurre il divario tra i generi rappresentati sarà apprezzato anche nel top management".