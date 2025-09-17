Londra: risultato positivo per Admiral Group

(Teleborsa) - Avanza la società assicurativa
, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Admiral Group
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Admiral Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,3 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)