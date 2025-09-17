Milano 12:53
Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Admiral Group
(Teleborsa) - Avanza la società assicurativa, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Admiral Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Admiral Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,3 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,72.

