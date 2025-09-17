Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 19:11
24.139 -0,56%
Dow Jones 19:11
45.985 +0,50%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

OPAS MPS su Mediobanca, adesioni al 62,8% nel secondo giorno di riapertura

Banche, Finanza
OPAS MPS su Mediobanca, adesioni al 62,8% nel secondo giorno di riapertura
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 17 settembre 2025 - secondo giorno riapertura dei termini - sono state presentate 2.821.302 richieste di adesione.

Pertanto, la percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al 62,8816% (o del 61,6551% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).

La riapertura dei termini si svolge il 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione.
Condividi
```