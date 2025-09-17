Milano 14:44
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 12 settembre

USA, Richieste mutui nella settimana del 12 settembre su base settimanale (WoW) +29,7%, in aumento rispetto al precedente +9,2%.
