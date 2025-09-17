Syensqo, Mike Radossich nuovo CEO dopo dimissioni di Ilham Kadri

Syensqo

(Teleborsa) -, gruppo chimico belga nato come spin-off da, ha annunciato chea partire dal 1° gennaio 2026., attuale presidente dei segmenti Performance & Care e Other Solutions di Syensqo, le succederà.Radossich ha lavorato in Syensqo e nelle aziende che l'hanno preceduta per oltre 30 anni e attualmente, con la responsabilità di supervisionare quattro business unit globali che hanno generato 2,8 miliardi di euro di fatturato netto nel 2024. Presso il gruppo Solvay, da cui Syensqo è stata scorporata nel dicembre 2023, ha guidato gli sforzi di ristrutturazione della Business Unit Novecare, ottenendo una crescita sostenibile e redditizia e solidi risultati finanziari. Radossich è entrato a far parte del gruppo provenendo da Cytec Industries nel 2015, a seguito della sua acquisizione."Mike unisce una vasta esperienza nel settore chimico a una profonda conoscenza del nostro business - ha commentato la presidente Rosemary Thorne - La sua nomina è il, e il board è fiducioso che Mike sia la persona giusta per guidare la nostra prossima fase di crescita e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder di Syensqo".