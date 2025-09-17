Milano 16-set
Syensqo, Mike Radossich nuovo CEO dopo dimissioni di Ilham Kadri

(Teleborsa) - Syensqo, gruppo chimico belga nato come spin-off da Solvay, ha annunciato che Ilham Kadri si dimetterà dalla carica di CEO a partire dal 1° gennaio 2026. Mike Radossich, attuale presidente dei segmenti Performance & Care e Other Solutions di Syensqo, le succederà.

Radossich ha lavorato in Syensqo e nelle aziende che l'hanno preceduta per oltre 30 anni e attualmente ricopre la carica di presidente dei segmenti Performance & Care e Other Solutions, con la responsabilità di supervisionare quattro business unit globali che hanno generato 2,8 miliardi di euro di fatturato netto nel 2024. Presso il gruppo Solvay, da cui Syensqo è stata scorporata nel dicembre 2023, ha guidato gli sforzi di ristrutturazione della Business Unit Novecare, ottenendo una crescita sostenibile e redditizia e solidi risultati finanziari. Radossich è entrato a far parte del gruppo provenendo da Cytec Industries nel 2015, a seguito della sua acquisizione.

"Mike unisce una vasta esperienza nel settore chimico a una profonda conoscenza del nostro business - ha commentato la presidente Rosemary Thorne - La sua nomina è il risultato di un rigoroso processo di selezione nell'ambito di un piano di successione attentamente studiato, e il board è fiducioso che Mike sia la persona giusta per guidare la nostra prossima fase di crescita e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder di Syensqo".



