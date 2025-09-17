Trasporti, Salvini alla presentazione della Relazione Annuale ART

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,
ha partecipato oggi alla presentazione della Relazione Annuale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
, svoltasi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.
Secondo quanto riportato in una nota del MIT, la Relazione, illustrata dal Presidente dell’Autorità Nicola Zaccheo
, informa il Parlamento sulle attività svolte dall’ART
nel corso dell’anno nei settori di competenza, evidenziando sia lo stato della disciplina vigente sia gli ambiti ancora da definire.
Nel suo intervento, il ministro Salvini ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Autorità
e ha ricordato il piano di investimenti da 204 miliardi di euro promosso dal MIT
, evidenziando come tali risorse rappresentino un fattore chiave per lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti nel Paese.