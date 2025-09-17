Trasporti, Salvini alla presentazione della Relazione Annuale ART

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha partecipato oggi alla, svoltasi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.Secondo quanto riportato in una nota del MIT, la Relazione, illustrata dal, informa ilnel corso dell’anno nei settori di competenza, evidenziando sia lo stato della disciplina vigente sia gli ambiti ancora da definire.Nel suo intervento, il ministro Salvini ha sottolineatoe ha ricordato il, evidenziando come tali risorse rappresentino un fattore chiave per lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti nel Paese.