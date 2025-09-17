Milano 14:09
USA, richieste di mutui settimanali balzano del 29,7%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali balzano del 29,7%
(Teleborsa) - Balzano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 12 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 29,7%, dopo il +9,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato del 57,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è cresciuto del 2,9%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,39% dal 6,49% precedente.
