USA, richieste di mutui settimanali balzano del 29,7%

(Teleborsa) - Balzano le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 12 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 29,7%, dopo il +9,2% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è aumentato del 57,7%, mentre quello relativo alle nuove domande
è cresciuto del 2,9%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,39% dal 6,49% precedente.