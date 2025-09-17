Workday in rally a Wall Street. Elliott acquisisce una quota di oltre 2 miliardi di dollari

Workday

Nasdaq 100

fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta

Workday

(Teleborsa) - Ottima performance perche scambia in rialzo dell'8,70%, dopo che l’investitore attivista Elliott Management ha rivelato di aver acquisito una partecipazione di oltre 2 miliardi di dollari nel fornitore di software per le risorse umane.Inoltre, JMP Securities ha riconfermato il suo rating Market Outperform e il target di prezzo di 315 dollari per azione.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 233,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 241,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 228,4.