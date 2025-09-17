Workday in rally a Wall Street. Elliott acquisisce una quota di oltre 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Ottima performance per Workday
che scambia in rialzo dell'8,70%, dopo che l’investitore attivista Elliott Management ha rivelato di aver acquisito una partecipazione di oltre 2 miliardi di dollari nel fornitore di software per le risorse umane.
Inoltre, JMP Securities ha riconfermato il suo rating Market Outperform e il target di prezzo di 315 dollari per azione.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Workday
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 233,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 241,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 228,4.