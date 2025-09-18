ALA cresce a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - ALA
, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa, chiude il primo semestre con un Valore della Produzione
pari a € 166 milioni rispetto ai € 138,5 milioni del primo semestre 2024, evidenziando un’importante crescita di circa il 19,9%. L’incremento pari a € 27,5 milioni, spiega la società nella nota dei conti, è dovuto principalmente sia alla crescita della Business Unit Service Provider (+42,6%) sia della Business Unit Electrical Systems (+62,2%).
Il Gross Margin
ha raggiunto un valore pari a € 52,6 milioni rispetto ai € 42,5 milioni al 30 giugno 2024. Il Gruppo mostra una incidenza del Gross Margin sui Ricavi di circa il 31,7%, contro il 30,7 % del primo semestre 2024. Questa crescita, nonostante il business a più alta marginalità sia rimasto stabile in termini di volumi, è dovuta a specifiche strategie commerciali che hanno migliorato la qualità dei guadagni anche in Produzione.
L’EBITDA
si attesta a € 23,8 milioni rispetto ai € 16,9 milioni nel primo semestre del 2024 segnando una crescita più che significativa del +41,1%, dovuta sostanzialmente all’incremento della marginalità lorda, nonché all’incremento dei ricavi.
L’EBIT
ha raggiunto € 21,4 milioni, +49,5% rispetto ai € 14,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente determinato principalmente dall’incremento del valore della produzione e dalla contribuzione della Spagna. L’Utile Netto
è pari € 12,3 milioni, rispetto ai € 7,1 milioni del primo semestre 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
(PFN) al termine del primo semestre si attesa a € 61,4 milioni, con un incremento pari a circa € 13,7 milioni, connesso al deciso incremento del capitale circolante netto ed in particolare delle rimanenze.
Al 30 giugno 2025 il livello di patrimonializzazione
del Gruppo è ulteriormente migliorato, passando da € 76,5 milioni al 31 dicembre 2024 a € 80,9 milioni per effetto del risultato di esercizio e contestualmente per la distribuzione dei dividendi dello scorso maggio, pari a circa € 6,8 milioni.