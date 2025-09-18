Milano 17-set
41.955 0,00%
Nasdaq 17-set
24.224 -0,21%
Dow Jones 17-set
46.018 +0,57%
Londra 17-set
9.208 0,00%
Francoforte 17-set
23.359 0,00%

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,09% alle 04:50
Tokyo lievita dell'1,09% alle 04:50 e scambia in utile a 45.277,43 punti.
