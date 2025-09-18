Milano 10:04
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:04
9.232 +0,26%
Francoforte 10:04
23.599 +1,03%

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rialzo dopo taglio Fed. Attesa per Bank of England
(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli investitori rivolta alle decisioni delle banche centrali.

Negli Stati Uniti, ieri sera la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base, come ampiamente previsto. La decisione è stata sostenuta da tutti i membri del FOMC, tranne Stephen Miran, che si è espresso a favore di un taglio di 50 punti base. Le proiezioni aggiornate sui tassi hanno tuttavia rivelato una maggiore dispersione di opinioni, con 9 partecipanti su 19 che vedono un ulteriore taglio quest'anno e 10 su 19 che ne vedono almeno due da 25 punti base. La Bank of Canada ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, al 2,50%. Il taglio è il primo da marzo ed è dovuto a un "indebolimento dell'economia e a un minor rischio al rialzo per l'inflazione".

Oggi prevede che la Norges Bank taglierà i tassi ufficiali di 25 punti base, portandoli al 4,00%. La Bank of England (BoE) dovrebbe mantenere il tasso di riferimento al 4,00%, in un contesto di persistenti pressioni sui prezzi, come riflesso dal dato di ieri sull'inflazione core di agosto, pari al 3,6%.

Tra gli annunci societari arrivati questa mattina, Roche ha annunciato l'acquisizione dell'azienda biotecnologica statunitense 89bio per un valore massimo di 3,5 miliardi di dollari; EssilorLuxottica e Meta hanno rafforzato la loro collaborazione con nuovi AI Glasses; Next ha confermato la guidance annuale dopo la semestrale in crescita.

L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. Lieve calo dell'oro, che scende a 3.640,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,20%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +86 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.

Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,98%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,16%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,58%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,65%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 44.845 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,38%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Prysmian, che vanta un progresso dell'1,64%. Composta STMicroelectronics, che cresce di un modesto +1,28%. Performance modesta per Banca MPS, che mostra un moderato rialzo dell'1,24%. Resistente Banco BPM, che segna un piccolo aumento dell'1,19%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,15%. Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli, che registra una flessione dello 0,79%. Si muove sotto la parità Nexi, evidenziando un decremento dello 0,74%. Contrazione moderata per Moncler, che soffre un calo dello 0,61%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+6,99%), OVS (+6,78%), Avio (+2,47%) e TXT E-solutions (+1,94%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -2,20%. Sottotono Ariston Holding che mostra una limatura dello 0,75%. Deludente Alerion Clean Power, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca SOL, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.
