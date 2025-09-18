Borse europee in rialzo dopo taglio Fed. Attesa per Bank of England

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i mercati azionari europei
, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli investitori rivolta alle decisioni delle banche centrali.
Negli Stati Uniti, ieri sera la Fed ha tagliato
i tassi di 25 punti base, come ampiamente previsto. La decisione è stata sostenuta da tutti i membri del FOMC, tranne Stephen Miran, che si è espresso a favore di un taglio di 50 punti base. Le proiezioni aggiornate sui tassi hanno tuttavia rivelato una maggiore dispersione di opinioni, con 9 partecipanti su 19 che vedono un ulteriore taglio quest'anno e 10 su 19 che ne vedono almeno due da 25 punti base. La Bank of Canada
ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, al 2,50%. Il taglio è il primo da marzo ed è dovuto a un "indebolimento dell'economia e a un minor rischio al rialzo per l'inflazione".
Oggi prevede che la Norges Bank
taglierà i tassi ufficiali di 25 punti base, portandoli al 4,00%. La Bank of England
(BoE) dovrebbe mantenere il tasso di riferimento al 4,00%, in un contesto di persistenti pressioni sui prezzi, come riflesso dal dato di ieri sull'inflazione core di agosto, pari al 3,6%.
Tra gli annunci societari
arrivati questa mattina, Roche
ha annunciato
l'acquisizione dell'azienda biotecnologica statunitense 89bio
per un valore massimo di 3,5 miliardi di dollari; EssilorLuxottica
e Meta
hanno rafforzato
la loro collaborazione con nuovi AI Glasses; Next
ha confermato
la guidance annuale dopo la semestrale in crescita.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.640,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,20%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +86 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,98%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,16%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,58%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,65%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.845 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,71%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,38%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Prysmian
, che vanta un progresso dell'1,64%. Composta STMicroelectronics
, che cresce di un modesto +1,28%. Performance modesta per Banca MPS
, che mostra un moderato rialzo dell'1,24%. Resistente Banco BPM
, che segna un piccolo aumento dell'1,19%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -1,15%. Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli
, che registra una flessione dello 0,79%. Si muove sotto la parità Nexi
, evidenziando un decremento dello 0,74%. Contrazione moderata per Moncler
, che soffre un calo dello 0,61%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+6,99%), OVS
(+6,78%), Avio
(+2,47%) e TXT E-solutions
(+1,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo
, che continua la seduta con -2,20%. Sottotono Ariston Holding
che mostra una limatura dello 0,75%. Deludente Alerion Clean Power
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca SOL
, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.