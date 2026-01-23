Chiusura debole per le Borse europee, giù Milano e Madrid con le banche

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente.Sul fronte macroeconomico, ina gennaio ihanno avuto un andamento contrastato: l'indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9).Per quanto riguarda le banche centrali, stamattina la(BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La BoJ ha rivisto le previsioni di crescita economica e inflazione, in vista del maggiore sostegno fiscale del Governo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,177. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,91%.Invariato lo, che si posiziona a +60 punti base, con ilche si attesta al 3,50%.poco mosso, che mostra un +0,18%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%, e resta vicino alla parità(-0,07%).Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,58%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 47.703 punti. In frazionale calo il(-0,67%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,62%).di Milano, troviamo(+4,38%),(+2,11%),(+1,98%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%. Calo deciso per, che segna un -3,2%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,10%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,85%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,68%),(+1,52%),(+1,43%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,63%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,15%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,97%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.