Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 18:21
25.649 +0,51%
Dow Jones 18:21
49.155 -0,46%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Chiusura debole per le Borse europee, giù Milano e Madrid con le banche

Commento, Finanza, Spread
Chiusura debole per le Borse europee, giù Milano e Madrid con le banche
(Teleborsa) - Chiusura debole per le Borse europee, dove spiccano i ribassi di Milano e Madrid appesantite dal settore bancario. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente.

Sul fronte macroeconomico, in Eurozona a gennaio i PMI flash hanno avuto un andamento contrastato: l'indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9).

Per quanto riguarda le banche centrali, stamattina la Banca del Giappone (BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La BoJ ha rivisto le previsioni di crescita economica e inflazione, in vista del maggiore sostegno fiscale del Governo.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,177. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,91%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,50%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un +0,18%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,07%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,07%).

Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,58%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 47.703 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,67%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,62%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,38%), Leonardo (+2,11%), ENI (+1,98%) e Fincantieri (+1,31%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi, che ha chiuso a -4,21%. Calo deciso per Mediobanca, che segna un -3,2%. Sotto pressione Unipol, con un forte ribasso del 3,10%. Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita del 2,85%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+1,68%), D'Amico (+1,52%), Philogen (+1,43%) e Ariston Holding (+1,33%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su NewPrinces, che ha archiviato la seduta a -3,63%. Preda dei venditori Safilo, con un decremento del 3,15%. Si concentrano le vendite su Ferragamo, che soffre un calo del 2,97%. Vendite su Caltagirone SpA, che registra un ribasso del 2,87%.
Condividi
```