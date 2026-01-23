Chiusura debole per le Borse europee, giù Milano e Madrid con le banche

(Teleborsa) - Chiusura debole per le Borse europee, dove spiccano i ribassi di Milano e Madrid appesantite dal settore bancario
. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
a gennaio i PMI flash
hanno avuto un andamento contrastato: l'indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9).
Per quanto riguarda le banche centrali, stamattina la Banca del Giappone
(BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La BoJ ha rivisto le previsioni di crescita economica e inflazione, in vista del maggiore sostegno fiscale del Governo.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,177. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,91%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,50%. Tra i mercati del Vecchio Continente
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,18%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato -0,07%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,07%).
Il listino milanese
archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,58%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 47.703 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,67%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,62%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+4,38%), Leonardo
(+2,11%), ENI
(+1,98%) e Fincantieri
(+1,31%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi
, che ha chiuso a -4,21%. Calo deciso per Mediobanca
, che segna un -3,2%. Sotto pressione Unipol
, con un forte ribasso del 3,10%. Soffre Banca MPS
, che evidenzia una perdita del 2,85%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sanlorenzo
(+1,68%), D'Amico
(+1,52%), Philogen
(+1,43%) e Ariston Holding
(+1,33%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su NewPrinces
, che ha archiviato la seduta a -3,63%. Preda dei venditori Safilo
, con un decremento del 3,15%. Si concentrano le vendite su Ferragamo
, che soffre un calo del 2,97%. Vendite su Caltagirone SpA
, che registra un ribasso del 2,87%.