Borse europee deboli, Milano e Madrid in ribasso zavorrate dalle banche

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in ribasso nel pomeriggio, tranne Londra e Francoforte che si posizionano sulla parità
, con Milano e Madrid che mostrano le performance peggiori appesantite dal settore bancario. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
a gennaio i PMI flash
hanno avuto un andamento contrastato: l'indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9).
Per quanto riguarda le banche centrali, stamattina la Banca del Giappone
(BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La BoJ ha rivisto le previsioni di crescita economica e inflazione, in vista del maggiore sostegno fiscale del Governo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,96%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,50%. Tra i listini europei Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,02%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,05%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,34%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,89%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde lo 0,89%, continuando la seduta a 47.558 punti. In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,93%); come pure, in discesa il FTSE Italia Star
(-0,74%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+3,92%), ENI
(+1,99%), Leonardo
(+1,62%) e Fincantieri
(+1,43%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Unipol
, che continua la seduta con -3,36%. Spicca la prestazione negativa di Nexi
, che scende del 3,33%. Banca MPS
scende del 2,76%. Calo deciso per Telecom Italia
, che segna un -2,64%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Philogen
(+2,38%), WIIT
(+1,85%), Sanlorenzo
(+1,83%) e D'Amico
(+1,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -3,93%. Sotto pressione Avio
, con un forte ribasso del 2,65%. Soffre BFF Bank
, che evidenzia una perdita del 2,37%. Preda dei venditori Pharmanutra
, con un decremento del 2,28%.