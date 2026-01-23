Borse europee deboli, Milano e Madrid in ribasso zavorrate dalle banche

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, con Milano e Madrid che mostrano le performance peggiori appesantite dal settore bancario. Il quadro di incertezza geopolitica spinge gli investitori ad assumere posizioni prudenti dopo il tentativo di recupero della seduta precedente.Sul fronte macroeconomico, ina gennaio ihanno avuto un andamento contrastato: l'indice manifatturiero è salito a 49,4 (contro 49,2 previsto e 48,8 precedente), quello dei servizi è sceso a 51,9 (contro 52,6 previsto e 52,4 precedente) e quello composito è rimasto stabile a 51,5 (contro attese di rialzo a 51,9).Per quanto riguarda le banche centrali, stamattina la(BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75%. La BoJ ha rivisto le previsioni di crescita economica e inflazione, in vista del maggiore sostegno fiscale del Governo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,96%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,50%.è stabile, riportando un moderato +0,02%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,89%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,89%, continuando la seduta a 47.558 punti. In rosso il(-0,93%); come pure, in discesa il(-0,74%).di Milano, troviamo(+3,92%),(+1,99%),(+1,62%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,33%.scende del 2,76%. Calo deciso per, che segna un -2,64%.di Milano,(+2,38%),(+1,85%),(+1,83%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,93%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,65%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,28%.