Apertura debole per Piazza Affari mentre affonda Parigi zavorrata dal lusso. Occhi su Fed e Powell

(Teleborsa) -, con Londra e Francoforte poco sopra la parità, Milano in leggero calo e Parigi in netto rosso, zavorrata dal comparto del lusso, che risente dei conti diffusi ieri dal colosso Lvmh, ora in coda al listino a -7%.Oggi è il giorno della, con la prima riunione del nuovo anno, che in serata dovrebbe, ma l'attenzione è concentrata anche sulle parole del, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi. Intanto martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato chela sua scelta per ildella Fed e che i tassi di interesse scenderanno sotto la nuova leadership.Sempre in tema di banche centrali, il governatore della banca centrale austriaca e membro del consiglio direttivo della BCE,, in un’intervista al Financial Times ha dichiarato che la Banca Centrale Europea potrebbe dover considerare unse ulterioriiniziassero aL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,14%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,4 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +58 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.senza slancio, che negozia con un +0,09%,è stabile, riportando un moderato 0%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,83%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 48.181 punti.Senza direzione il(+0,16%); poco sopra la parità il(+0,46%).di Milano, troviamo(+4,03%),(+1,13%),(+0,94%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,05%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,52%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,06%.Tra i(+5,05%),(+2,14%),(+1,22%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,50%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,40%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Tra i dati16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)10:00: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)11:00: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)11:00: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti).