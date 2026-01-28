Apertura debole per Piazza Affari mentre affonda Parigi zavorrata dal lusso. Occhi su Fed e Powell

(Teleborsa) - Avvio debole per le principali Borse del Vecchio Continente
, con Londra e Francoforte poco sopra la parità, Milano in leggero calo e Parigi in netto rosso, zavorrata dal comparto del lusso, che risente dei conti diffusi ieri dal colosso Lvmh, ora in coda al listino a -7%.
Oggi è il giorno della Federal Reserve
, con la prima riunione del nuovo anno, che in serata dovrebbe annunciare tassi invariati
, ma l'attenzione è concentrata anche sulle parole del presidente, Jerome Powell
, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi. Intanto martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che presto annuncerà
la sua scelta per il nuovo numero uno
della Fed e che i tassi di interesse scenderanno sotto la nuova leadership.
Sempre in tema di banche centrali, il governatore della banca centrale austriaca e membro del consiglio direttivo della BCE, Martin Kocher
, in un’intervista al Financial Times ha dichiarato che la Banca Centrale Europea potrebbe dover considerare un altro taglio dei tassi di interesse
se ulteriori guadagni dell’euro
iniziassero a pesare sull’inflazione
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,14%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,4 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +58 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%. Tra i listini europei
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,09%, Londra
è stabile, riportando un moderato 0%, e sotto pressione Parigi
, con un forte ribasso dello 0,83%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 48.181 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,16%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,46%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+4,03%), Prysmian
(+1,13%), Saipem
(+0,94%) e DiaSorin
(+0,84%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -4,05%. Soffre Brunello Cucinelli
, che evidenzia una perdita del 2,52%. Discesa modesta per Lottomatica
, che cede un piccolo -1,25%. Pensosa Banco BPM
, con un calo frazionale dell'1,06%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Interpump
(+5,05%), Technoprobe
(+2,14%), Cementir
(+1,22%) e Ariston Holding
(+0,89%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -6,50%. Preda dei venditori Safilo
, con un decremento del 3,17%. Tentenna Philogen
, con un modesto ribasso dell'1,40%. Giornata fiacca per OVS
, che segna un calo dell'1,38%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Mercoledì 28/01/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili) Giovedì 29/01/2026
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti).