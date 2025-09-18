CNA Editoria, Costantino Di Nicolò confermato Presidente

(Teleborsa) - L’editore messinese Costantino Di Nicoló
è stato confermato all’unanimità Presidente Nazionale di CNA Editoria
. Durante l’assemblea elettiva, svoltasi a Roma, è stato riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, che ha portato a una significativa crescita degli iscritti
e a una maggiore visibilità
della categoria.
Una crescita che è stata favorita anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino
e dalla realizzazione di una rassegna culturale presso Villa Fernandes di Portici
, un immobile sequestrato alla camorra e divenuto un punto di riferimento per la promozione culturale nell’area della Campania.
Subito dopo l’elezione, Di Nicoló ha delineato le linee programmatiche
del suo prossimo mandato e le prossime iniziative per valorizzare ulteriormente il settore dell’editoria indipendente
italiana. Di Nicolò ha inoltre ribadito l’impegno ad affrontare con priorità alcuni punti chiave per favorire la crescita e la valorizzazione del settore della piccola editoria indipendente nazionale.