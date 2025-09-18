Milano 15:20
Economia
Commercialisti, rendere strutturale Ires premiale
(Teleborsa) - “L’Ires premiale è una misura che consente di sostenere l'imprenditoria che tecnicamente definiamo virtuosa, quella che investe in occupazione e in beni strumentali, innovazione tecnologica e digitale, patrimonializzazione. Una misura volta ovviamente a favorire e a sostenere la competitività di queste imprese, rispetto alla quale ci sono però delle criticità da superare”. È quanto affermato dal presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento a Speciale Telefisco, l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore.

La misura è limitata all'esercizio d'imposta 2025 e questo obiettivamente mal si concilia con la sua stessa natura”, ha detto. “La nostra richiesta è quella di rendere stabile e strutturale l’agevolazione, dal momento che appare evidente che per poter realizzare un investimento importante, che prevede anche uno studio di fattibilità, la misura non può esaurirsi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026”, ha aggiunto.

“L'altro aspetto da valutare – ha proseguito - sul quale si sta già operando nel consueto dialogo costruttivo in essere con l'Agenzia delle entrate, e quello di tener conto anche degli imprenditori che avendo i requisiti soggettivi di ammissione alla misura e potendo quindi beneficiarne, non hanno però un'utile fiscale bensì una perdita. Bisogna lavorare per capire in che modo e in che misura poter consentire anche a costoro di poter usufruire del beneficio”.
