Commercialisti, rendere strutturale Ires premiale

(Teleborsa) -he consente di sostenere l'imprenditoria che tecnicamente definiamo virtuosa, quella che investe in occupazione e in beni strumentali, innovazione tecnologica e digitale, patrimonializzazione. Una misura volta ovviamente a favorire e a sostenere la competitività di queste imprese, rispetto alla quale ci sono però delle criticità da superare”. È quanto affermato dal presidente dei commercialisti,nel suo intervento a Speciale Telefisco, l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore.e questo obiettivamente mal si concilia con la sua stessa natura”, ha detto. “La nostra richiesta è quella di rendere stabile e strutturale l’agevolazione, dal momento che appare evidente che per poter realizzare un investimento importante, che prevede anche uno studio di fattibilità, la misura non può esaurirsi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026”, ha aggiunto.“L'altro aspetto da valutare – ha proseguito -in essere con l'Agenzia delle entrate, e quello di tener conto anche degli imprenditori che avendo i requisiti soggettivi di ammissione alla misura e potendo quindi beneficiarne, non hanno però un'utile fiscale bensì una perdita.