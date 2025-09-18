Datlas Group sottoscrive sustainability linked loan da 33 milioni di euro con pool di banche

(Teleborsa) - Datlas Group
, partner strategico per la trasformazione digitale dei processi aziendali controllato dal fondo KYIP Capital, ha sottoscritto un Sustainability Linked Loan da 33 milioni di euro
con un pool di primari istituti finanziari
composto dal Gruppo Azimut
tramite il fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, Banca Sella, BNL BNP Paribas
, Cherry Bank e Crédit Agricole
Italia in qualità di banca agente.
Il finanziamento - con scadenza compresa tra agosto 2030 e agosto 2031 - consente di rifinanziare il debito esistente
a livello di Gruppo, riducendone il costo e allungandone la durata. Il Loan prevede anche una linea revolving credit facility (RCF) e Capex per lo sviluppo del business e una linea per possibili operazioni di M&A
.
"Questa operazione di rifinanziamento non solo dimostra la fiducia da parte di primari istituti bancari nella strategia e nell'eccellenza operativa di Datlas ma rappresenta anche un passo importante nel percorso di crescita di Datlas Group, che, come KYIP, sosteniamo con convinzione dal nostro ingresso nel capitale - ha commentato Gianluca Losi, CEO e Founding Partner di KYIP Capital
- Il Sustainability Linked Loan rafforza la struttura finanziaria del Gruppo e ne supporta i piani di sviluppo e di consolidamento, contribuendo a generare valore duraturo e a posizionare Datlas come attore di riferimento nel panorama digitale italiano".