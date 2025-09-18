Due premi per la finanza di Acea: a Dario Michi gli Extel Awards

ACEA

(Teleborsa) - Primato italiano ed europeo per, Responsabile Investor Relations diche ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti in ambito finanziario: un premio come "" in Italia per la categoria Mid Cap, agli( in allegato la foto apparsa ieri sulla Nasdaq Tower di Times Square New York), un secondo riconoscimento gli è stato conferito a Londra come "" in Europa per la categoria Utilities Small & Mid Cap .A questi successi si aggiunge il riconoscimento aldi ACEA composto da Daniela Bellucci, Simonetta Gabrielli, Armando Iobbi e Gian Luca Pacini, premiato come "" in Europa nella stessa categoria., 49 anni, nato a Milano, è laureato in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito numerose certificazioni, tra cui un Master presso la Columbia Business School di New York, e ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende di primaria importanza come BNP Paribas e Banca Akros.