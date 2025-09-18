Galleria Brennero, giù il diaframma del cunicolo transfrontaliero tra Italia e Austria

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi lanel cunicolo esplorativo del. Era presente la Premier, assieme al Ministro dei Trasporti e vicepremieral Cancelliere austriaco, al Commissario europeoed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Federale AustriacaPresenti anche gli amministratori della società di progetto, che si occupa della realizzazione della Galleria di base del Brennero,, che segna una tappa importante nella realizzazione della galleria che collegherà i due Paesi. Il sistema di gallerie avrà complessivamente una lunghezza diper un. Ildel costo del progetto èche considera la Galleria dle Brennero un progetto infrastrutturale prioritario. L'altra metà sarà a carico di Austria e Italia. I lavori, iniziati nel 2007, saranno portatiLa Galleria avrà unae si unirà all'esistente circonvallazione di Innsbruck, per una lunghezza complessiva di 64 chilometri. Ilsi estenderà al di sotto delle gallerie principalie fornirà informazioni geologiche utili alla realizzazione delle canne principali. Il tunnel si trova, quota che abbassa il dislivello a cui viaggiano i treni, che ora arrivano sino al valico a 1.370 metri. I treni merci viaggeranno con una velocità massima di 120 km/h e quelli passeggeri con 250 km/h. Idel tratto saranno letteralmenteLaha parlato die di "una giornata storica" per l'Italia, l'Austria e l'UE, che fanno "un passo decisivo per la realizzazione di". "La galleria di base del Brennero - ha spiegato - sarà unoe uno dei tasselli fondamentali del"."Questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo, - ha aggiunto - due nazioni già profondamente unite da storia e geografia,di primo piano in Europa"."Oggi vediamo l'Italia dei Sì e l'Austria dei Sì, è il. Lasciamo in un angolo i bastian contrari del No a tutto", ha commentato il, ricordando che ilpercorrerà la Galleria del Brennero, abbattendo i tempi di percorrenza, e si avrà "il primoe ilin 15 minuti".