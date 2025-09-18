Galleria Brennero, giù il diaframma del cunicolo transfrontaliero tra Italia e Austria

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi la cerimonia di abbattimento del diaframma
nel cunicolo esplorativo del Tunnel ferroviario del Brennero che collegherà Italia ed Austria
. Era presente la Premier Giorgia Meloni
, assieme al Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini
al Cancelliere austriaco Christian Stocker
, al Commissario europeo Apostolos Tzitzikosta
ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Federale Austriaca Peter Hanke
.
Presenti anche gli amministratori della società di progetto BBT SE
, che si occupa della realizzazione della Galleria di base del Brennero, Gilberto Cardola e Martin Gradnitzer
.Un maxi progetto dai grandi numeri
, che segna una tappa importante nella realizzazione della galleria che collegherà i due Paesi. Il sistema di gallerie avrà complessivamente una lunghezza di 204 chilometri
per un costo complessivo di 10,5 miliardi di euro
. Il 50%
del costo del progetto è a carico dell'Unione europea
che considera la Galleria dle Brennero un progetto infrastrutturale prioritario. L'altra metà sarà a carico di Austria e Italia. I lavori, iniziati nel 2007, saranno portati a termine entro il 2032
.
La Galleria avrà una lunghezza di 55 chilometri
e si unirà all'esistente circonvallazione di Innsbruck, per una lunghezza complessiva di 64 chilometri. Il cunicolo esplorativo di sei metri di diametro
si estenderà al di sotto delle gallerie principali ad una profondità di 12 metri
e fornirà informazioni geologiche utili alla realizzazione delle canne principali. Il tunnel si trova ad un'altezza di 794 metri sul livello del mare
, quota che abbassa il dislivello a cui viaggiano i treni, che ora arrivano sino al valico a 1.370 metri. I treni merci viaggeranno con una velocità massima di 120 km/h e quelli passeggeri con 250 km/h. I tempi di percorrenza
del tratto saranno letteralmente abbattuti: da 80 a soli 25 minuti
.
La Premier Meloni
ha parlato di "un progetto monumentale"
e di "una giornata storica" per l'Italia, l'Austria e l'UE, che fanno "un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente
". "La galleria di base del Brennero - ha spiegato - sarà uno snodo centrale
e uno dei tasselli fondamentali del corridoio scandinavo-mediterraneo
".
"Questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo Italia e Austria
, - ha aggiunto - due nazioni già profondamente unite da storia e geografia, partner
di primo piano in Europa su numerosi dossier, europei e di politica internazionale
".
"Oggi vediamo l'Italia dei Sì e l'Austria dei Sì, è il trionfo dell'Europa che vuole costruire e avvicinare
. Lasciamo in un angolo i bastian contrari del No a tutto", ha commentato il vicepremier Salvini
, ricordando che il "primo treno"
percorrerà la Galleria del Brennero nel 2032
, abbattendo i tempi di percorrenza, e si avrà "nello stesso anno
il primo treno veloce tra Torino e Lione
e il primo treno tra Calabria e Sicilia
in 15 minuti".