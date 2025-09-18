Milano 17-set
Economia, Macroeconomia
Giappone, calano più delle attese gli ordini di macchinari core settore privato a luglio
(Teleborsa) - Aumentano gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a luglio 2025, anche se gli ordinativi core diminuiscono più delle attese. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile del 3,7% dopo il -10,3% riportato a giugno.

Calano del 4,6% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il +3% precedente e contro il -1,8% del consensus.

Al dato complessivo degli ordini, che risulta in diminuzione del 4,2% dopo il +0,3% precedente, ha contribuito l'incremento di quelli governativi (+21,3%) rispetto al calo di quelli esteri (-8,4%).
