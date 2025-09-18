Mobilità sostenibile: accordo tra Campus Bio-Medico e Roma Capitale

(Teleborsa) -e ilrinnovano il proprio impegno per una, sicura e condivisa nell’ambito del Protocollo di Intesa "" con il Municipio IX. Un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privata che integra infrastrutture innovative, ascolto della comunità e soluzioni di accesso smart, a beneficio di pazienti, studenti, personale e cittadini.Le azioni sinergiche con Roma Capitale testimoniano comecapaci di migliorare la qualità degli spostamenti, riducendo al contempo l’impatto ambientale. Dal mese di agosto è operativo il nuovo assetto dei, che consente la circolazione di autobus da 18 metri e l’introduzione di nuove pedane salvagente, rendendo il servizio più sicuro, efficiente e perfettamente integrato con la rete cittadina.Inoltre, in occasione della, ilall’interno del Parco Universitario: uno spazio, alla compilazione di un questionario sulla mobilità innovativa e alla raccolta di dati per la redazione del primo "One Health Mobility Report"."Con il Protocollo ‘’ confermiamo il valore di iniziative concrete di collaborazione pubblico-privata che mette al centro innovazione, sicurezza e attenzione all’ambiente", ha spiegato. "Il percorso avviato con Roma Capitale trova nel ‘’ il quadro di riferimento per trasformare la visione One Health in azioni concrete e misurabili. In tale contesto, accogliamo con favore, funzionali al collegamento filobus alla metro B Laurentina, e l’estensione del nuovo servizio di bus a chiamata a Trigoria, un’opportunità che può rispondere alle esigenze di mobilità di pazienti, studenti, famiglie e cittadini, in piena coerenza con gli obiettivi condivisi con Roma Capitale".Questo percorso, parte integrante del Social Green Masterplan - del Campus, rappresenta un, capace di coniugare innovazione, responsabilità e benessere collettivo a servizio della comunità locale.