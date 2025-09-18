Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.27
Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 settembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in luglio pari a 27,7 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 35,8 Mld Euro (la previsione era 34,6 Mld Euro).
