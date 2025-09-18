Milano 10:11
42.126 +0,41%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:11
9.231 +0,25%
Francoforte 10:11
23.594 +1,01%

Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in luglio pari a 27,7 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 35,8 Mld Euro (la previsione era 34,6 Mld Euro).
Condividi
```